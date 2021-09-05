小鐘參加《綜藝大集合》看起來很樂在其中。（民視提供）

本周民視《綜藝大集合》的大來賓是「客家一哥」小鐘，上禮拜來節目中擔任「遊戲示範員」，自曝來參加1次節目錄影，回家休息了1個禮拜，身體老了吃不消，今天繼續要來示範遊戲，讓他說回家不知道要休息幾天，讓眾人笑歪。

但是在本周第一個遊戲「圓圓圈圈」中，一開始就是雙人挑戰，需要1男1女來挑戰，但是沒有想到，說身體還在「恢復期」的小鐘，又被阿翔「拱」出來擔任遊戲示範員，而小鐘哥也沒有拒絕，還親自挑選了位美女搭擋「林襄」，現場眾人馬上虧小鐘不是要讓身體好好休息嗎？

但沒想到小鐘就說上節目就要有敬業精神，此話一出眾人是笑翻全場，而小鐘與林襄也因為在遊戲的過程中擦出「愛的火花」，在圓圈上糾纏了快2分鐘，兩人一上一下動彈不得，沒想到完成遊戲後，現場馬上響起小鐘的主題曲〈分開的結果〉，小鐘也拿起了麥克風獻唱，沒想到唱得是上氣不接下氣，場面非常搞笑。