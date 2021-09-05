網紅愛莉莎莎在YouTube擁有百萬追蹤，以清新可愛外貌加上自然不做作個性，受到不少喜愛，但初期她也曾被批評外貌，遭網友狠酸是大餅臉，如今過了3年，她臉型有了變化，曬出前後對比真的有差別。

愛莉莎莎表示，三年前剛做Youtube的時候，常常被說是大餅臉、包子臉，最近則變得很少人再罵她，甚至常在留言區看到大家誇她臉變小，讓她忍不住坦言：「其實我看了每次都會偷偷暗爽」。

愛莉莎莎曬臉蛋的對比照。（圖／翻攝自IG）

同時，愛莉莎莎也曬出臉型前後變化圖，自嘲：「以前沒有下巴，有時側面真像個大媽！」現在則明顯有了側臉線條，整個臉蛋看起來小了一圈。她也透露因為接觸醫美，先後做了電波拉提、音波拉提，效果讓她很滿意，並分享心得，雖然很多人說會痛，可她認為「比我平常去按摩還不痛」，過程中還差點睡著，但也強調疼痛感受因人而異。

愛莉莎莎貼文一Po，吸引不少粉絲留言討論「莎莎真的越來越美了」、「整個人升級的感覺」、「其實莎莎一直都很好看，做自己就是最棒最好看的惹」、「越來越可愛了」。