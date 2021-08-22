在競爭激烈的職場中，不少人會透過跳槽來增加薪資收入，搜狐網命理專欄點名，金牛座、巨蟹座、天蠍座、摩羯座的人在9月求職運和跳槽運最好，不僅頭腦裡會出現很多新想法，更有機會鹹魚翻身，遇到賞識自己的伯樂，若想轉換跑道的話，不妨試著去實踐一下。

▍1.金牛座

金牛座的好運源自於自己的努力，在面對職場中一切挑戰時，他們從來不敢鬆懈，雖然過去也曾經歷過失敗，但是他們沒有因此放棄，反而透過不斷探索，最終能找到一份適合自己的工作。在自己擅長的領域中，金牛座的實力不容小覷，假以時日必定會有驚人成績，而進入9月後，只要牢牢把握住機運，就能順利找到好工作。

▍2.巨蟹座

進入9月後，巨蟹座完全不需要擔心工作相關問題，因為他們擁有足夠的工作經驗，總能淡定面對難關，無論想求職或跳槽，都會有好運降臨。平時注重培養自我實力的巨蟹座，會在9月嚐到甜頭，接下來的職場發展會越來越順利，最終能夠用業績來證明自己。

▍3.天蠍座

天蠍座做人做事很負責，比一般人還能吃苦，願意做別人不做的事情，因此進步速度飛快。他們深信機會是留給準備好的人，若想在職場上成功，除了努力之外，沒有其他捷徑可走。進入9月後，天蠍座會受到幸運之神眷顧，能夠在職場上稱心如意，慢慢建立起威望和名氣。

▍4.摩羯座

進入9月後，摩羯座能在求職時遇見懂得賞識自己的伯樂，面試的過程會很順利，面試官對他們有很好的第一印象，光透過面談就願意給他們機會，建議接下來更要好好表現，不能辜負看好自己的長官。而摩羯座若想跳槽，不需要自己尋找，獵人頭公司就會主動找上門，此時必須思考清楚，自己適合在什麼樣的領域中發展，想清楚再做決定才不會後悔。