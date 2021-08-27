有些星座組合看似不相干，其實兩人非常適合交往，星座運勢網站「同道星座查詢」分析，白羊射手、雙子天秤、獅子巨蟹、金牛摩羯這4組星座組合看起來冷門，其實是天生絕配，他們是對方的靈魂伴侶，相處非常融洽，交往後往往能穩定發展，最有機會步入婚姻。

▍1.白羊座、射手座

白羊座、射手座都是熱情直爽的星座，他們的相處模式很直接，有心事不會憋在心裡不說，雖然因為兩人的性格都很火爆，比較容易發生爭執，但是脾氣來得快去得也快，彼此都不太會記仇，一下子又膩在一起，這個星座組合天生絕配，總能散發歡樂的氣氛。

▍2.雙子座、天秤座

雙子座、天秤座的口才都很好，常常用深度溝通的方式來了解彼此，因此感情非常深厚，彼此是對方最好的心靈之友，他們談戀愛時依然需要適度的個人空間，總能保持雙方能接受的距離，該親密時親密，該獨處的時候也不會打擾對方，因此交往再久都不會膩。

▍3.獅子座、巨蟹座

獅子座、巨蟹座性格差異很大，看似不適合，其實是非常絕配的組合，獅子座喜歡當主導者，交往時總愛管東管西，巨蟹剛好相反，會用順從的方式表達愛意，兩人交往時很互補，獅子座需要被崇拜，巨蟹座需要被照顧，兩人是最適合彼此的伴侶。

▍4.金牛座、摩羯座

金牛座、摩羯座是非常有默契的組合，他們一拍即合，剛認識就好像多年好友般，聊什麼都非常有共鳴，兩人都是非常務實、穩重的性格，因此價值觀非常類似，對生活品質要求很高，願意為了未來努力打拚，因此往往能穩定交往，步入婚姻後能相伴到老。