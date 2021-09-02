一個人若是真的愛你，會不由自主的親近你，時時刻刻討好你，甚至會刻意昭告天下，宣示所有權，《搜狐網》運勢專欄就點名4大星座，他們若是從來不曬恩愛，不是因為他們愛得低調，而是他們內心其實沒有你。

白羊座：

對於愛恨分明的白羊座而言，最大的特點就是喜怒形於色，是相當好看透的人。面對感情，他們不愛就是不愛，絲毫勉強不來，因此一旦他們不再曬恩愛，千萬不要以為他們只是因為最近累了，懶得傳達愛意，其實他們內心早已厭倦，真的一點都不愛了。

雙子座：

在沒有心儀對象之前，雙子座可能會迫於長輩天天催婚的壓力，和不喜歡的人在一起，但是他們內心並不會輕易妥協，一旦某天毋須再看父母臉色，雙子座必然會提分手，在此之前他們絕不曬恩愛，因為他們知道早晚會分開，又何必逢場作戲、自欺欺人。

天秤座：

天秤座是個能將感情和利益區分清楚的人，看透了身邊友人為了追尋心中的愛情而頭破血流，他們早就不在乎什麼感情，若是對方的條件足夠讓自己的日子過得暢快，他們會欣然接受這份愛意，但也從來不隱瞞自己確實是看中了對方的條件。天秤座在心中沒有愛的情況下，自然就不會想曬恩愛。

水瓶座：

水瓶座對於其他方面都還能夠逢場作戲，唯獨感情假裝不來，面對不喜歡的人會極度排斥，無法表現出恩愛的模樣。若要他們刻意做出親暱舉動，他們反而會渾身不對勁，無法過於勉強委屈自己。