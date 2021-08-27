愛情從來沒有道理可言，就算將心儀對象追到手，也不代表從此過著幸福快樂的日子，《搜狐網》運勢專欄就點名4大星座容易追到手，但其實相處的眉角很多，要想留住他們並不容易。

白羊座：

白羊座之所以容易追到手，不是因為對方多優秀，而是他們想談戀愛了，一旦他們對這段感情的新鮮感一過，厭煩之下就很容易果斷提出分手，這時候無論你再怎麼挽留，白羊座依舊不會回頭。

雙子座：

面對心儀對象，雙子座很容易接受對方的追求，這樣才能透過頻繁的接觸互相了解，然而過程中如果他們發現你並沒有他們想像中的優秀，雙子座就會果斷離開，另外尋找更好的對象。

天蠍座：

天蠍座在感情中特別渴望自由，如果你能夠給予他們全力的支持，就容易獲得青睞，反之若是處處限制或是動不動就潑冷水，就會將天蠍座越推越遠，恨不得立刻分手。

摩羯座：

摩羯座很有個性，相處的眉角很多，若是不能夠如他們的意，摩羯座就會發脾氣，而且他們軟硬不吃，越哄他們越反感，於是兩個人只要一言不和，這段關係就會很危險。