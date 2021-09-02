台北市政府今上午舉行防疫會議，針對大學防疫指引，北市府先行規劃北市版本；其中大學生每堂課應固定座位，落實課堂點名，以因應未來疫調需求，想翹課的大學生恐怕要斷念了。

北市副市長蔡炳坤受訪表示，比照進入校園的中小學規範，教職員如果說沒完成疫苗接種14天的話，要進入須3日內快篩或pcr陰性證明，每7天做一次。

蔡炳坤指出，由於大學沒有固定教室、座位，第一堂課要決定了位子，每堂課開始前，教師都要點名，落實實名制，萬一有人確診才有辦法匡列。

蔡炳坤說，若有一位師或生，因為上課不固定，老師的授課的班，或學生所修的課程，都要停課14天。例如3門課 ，就要停3班級。

蔡炳坤說，有很多社團，或大型集會活動要遵照規定，目前規定是內上限80人、室外100人，若真的有需要超過人數，要按照規定提報計畫 地方主管機關核准後才能實施。

餐飲部分，蔡炳坤也說，在學校裡面一定是有一些美食街或餐廳，要落實實聯制，用餐環境要通風，以個人套餐使用隔板入座，不併桌、不交談，用餐後落實清潔消毒。

蔡炳坤表示，大學校園內環境跟教學空間，希望能夠每天做清潔消毒，游泳池按照訂定北市防疫管理指引，希望大學溝通配合。

對於宿舍的規定，蔡炳坤指出，若準備隔離宿舍，希望以獨棟為佳，或是單獨一樓，要規劃入住動線，一人一間、獨立衛浴空調，然後住在裡面只能在自己房間為限，三餐專人弄，就像防疫旅館。如果是一般學生宿舍，要從門進量體溫，公共空間清消，入口準備乾洗手等。