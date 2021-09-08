OK超商回應，因應新北市於明（9日）至9月15日暫停餐飲業內用，所屬區域之門市，因應二級警戒，以安全便利服務為原則，相關防疫措施持續，配合新北市內用餐飲規範，顧客休息區與顧客用廁所暫停開放。消費者入店需進行「簡訊實聯制」、遵守安全距離，實施「結帳區等待線」控管店內人流，維持「一人一坪」的安全原則；另門市人員配戴醫療級口罩、酒精消毒與額溫測量，及每隔8小時3班制進行門市環境清潔消毒等措施。OKmart全台門市自助熟食區配合規範販售，需由門市可提供代客夾取服務進行販售、並提供真空包裝或冷藏式包裝之商品販售。

7-11表示，確保門市與消費者健康安全為優先考量，相關防疫作法將依照指揮中心與各地方政府餐飲內用規範執行，並持續視疫情滾動調整做法。

全家回應，配合縣市政府規範執行。

萊爾富回應，有關新北市政府今（8）日發布強化2級警戒餐飲防疫管制，將配合政府防疫之規定暫停開放內用。