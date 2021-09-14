澎湖微解封開放餐廳內用，13日深夜澎湖風聲電台陳姓前台長與友人聚餐後，在市區酒駕連續衝撞6輛汽機車，警方獲報現場酒測值0.5以上超標，依公共危險罪移送法辦。

警方表示，13日晚上8時42分許接獲民眾報案，馬公市海埔路與興港北街岔路口發生車禍，一輛白色休旅車沿海埔路南向北方向行駛連續衝撞路旁汽機車。

民眾指出，肇事白色休旅車先衝撞停靠路旁兩輛汽車，隨即又90度迴轉再追撞對向行駛自小客車，停放停車格的3部機車也慘遭波及，現場一片混亂。

突如其來橫禍，肇事車主一度現場恍神呆住，所幸沒有嚴重傷害，僅臉部些許擦傷；馬公警分局交通隊獲報趕往現場處理，先將傷者送往衛福部澎湖醫院急診室治療。

警方表示，肇事車主經身分確認是澎湖風聲電台陳姓前台長，隨即現場進行酒測，酒測值高達0.5以上，已超過酒測標準。

警方初步偵訊，陳嫌坦承不諱酒駕肇事；全案依違反公共危險罪移送澎湖地檢署法辦。

★中時新聞網關心您：喝酒不開車，飲酒過量，有礙健康！