每個人處事的方式都不同，有些人逆來順受，有的則是不向惡勢力低頭，他們絕不委曲求全，一旦遇到事情時，他們仍會堅持自己的底線，《靈匣網》近日分享3個堅持己見，不會向權貴低頭的星座。

1.雙子座

雙子座個性開朗，無論在什麼地方，他們都保持熱情的態度，因此與他們相處時，總是容易讓旁人放下戒心，看似與世無爭的他們，人緣也非常好，但別因他們每天笑呵呵，就誤以為他們好欺負，雙子座十分有主見，不僅思想開放，且接受新鮮事物能力強，從不隨波逐流，他們不會失去自我，有自己的底線和標準。

凡是有人想觸碰雙子座的底線，他們就會立刻反擊，絕不會給對方攻擊的機會，對於雙魚座而言，真實做自己最重要，他們不會因生活所迫，而去做自己不喜歡，或是違背自己良心的事情，而無視權貴的態度，讓他們在人生路上遇到不少貴人，運氣也不差。

2.天蠍座

天蠍座自帶一種神祕感，讓人忍不住想靠近他們，不過熟識以後就會發現，天蠍座外表看似冷漠，但內心卻非常熱情，他們會與陌生人保持距離，為人謙和的他們只對熟悉的人敞開心扉，而天蠍座非常自律，不畏權貴，比較喜歡無憂無慮的生活方式。

而天蠍座擁有敏銳的洞察力，他們能透過行為與說話，判斷一個人的內心想法，絕不與世俗同流合汙，但凡遇到惡勢力，他們也會堅持自我底線不低頭，而天蠍座不僅有主見、有原則，且價值觀非常正確，是值得深交的好朋友。

3.摩羯座

摩羯座個性成熟穩重，與他們相處時，總會有安全感，受到朋友信賴，而深入了解他們後，會發現摩羯座個性正直，說話時不喜歡拐彎抹角，因此一不小心就會得罪他人。

而摩羯座待人真誠，不喜歡虛情假意的寒暄方式，不會為了目的而委屈自己，在他們的認知裡，實力強大的人從不向惡勢力低頭，因此面對社會上的脅迫，他們反而更堅持自我，勇敢地表達自己的想法，對於他們而言，瀟灑做自己才是最重要的事。