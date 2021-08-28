愛情從來沒有道理可言，不過想要追求心儀對象還是要對症下藥、投其所好，才有可能追愛成功。《搜狐網》運勢專欄就點名，愛上這4大星座不能貿然就追，需要從朋友慢慢做起。

金牛座：

面對突如其來的告白示愛會把金牛座嚇壞，他們當下第一反應是轉身逃離，所以若是想要追求金牛座一定要慢慢來，從普通朋友做起，等到他們適應了你的存在，再表白也不遲。

巨蟹座：

巨蟹座面對愛情很謹慎，在尚未了解對方之前，不會輕易接受別人的表白，所以若是想要獲取巨蟹的芳心，一定要讓他們知道你是一個值得託付的對象，最好的方式就是先和他們當朋友，日後的感情進展才會比較快。

處女座：

面對積極示愛的對象，處女座會懷疑對方有所企圖，並且漸漸遠離，為了消弭他們的疑心，不妨先從朋友做起，等到取得他們信任後再談感情，就比較容易被接納。

水瓶座：

水瓶座習慣了自由自在，很怕身邊多了一個人會擾亂自己生活的節奏，如果能從朋友做起，慢慢融入他們的生活，讓水瓶座離不開你，那麼表白成功的機率就會大很多。