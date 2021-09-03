彭佳慧新歌MV邀謝欣穎擔綱演出。（索尼音樂提供）

彭佳慧新歌〈可惜了〉為東森戲劇台話題韓劇《Penthouse：上流社會》片尾曲，疫情期間隨劇熱播，獲得廣大迴響，粉絲紛紛敲碗想看MV，讓唱片公司緊急釋出歌詞版MV，一解歌迷對MV的期盼。近日隨著疫情趨緩，〈可惜了〉MV終於順利開拍，且邀來台北電影節影后謝欣穎擔綱演出，她一人獨撐全場配上一鏡到底的拍攝手法，以眼神和肢體完美詮釋感情受傷女子的心態轉變。

〈可惜了〉MV原預計5月拍攝，不巧遇上疫情急速升溫、暫停拍攝，整個計畫延宕三個月，讓謝欣穎多了許多時間感受「一個人」的感覺，「一個人吃飯、一個人整理、一個人想念，一個人跟很多故事重新整理關係。這些比以前更仔細的體驗，剛剛好為這首歌再活了一次」。MV拍攝當天從早上九點一路拍到下午五點，連拍八小時，一再來回嘗試，她直說：「對我來說最困難的是，每一個動作的節奏都要跟著歌詞和旋律，譬如翻頁的時候，難度很高。」謝欣穎出色演技贏得所有人肯定，讓悄悄現身探班的彭佳慧，透過監看螢幕也忍不住紅了眼框，直呼：「這是我第一次，對這首歌有這麼具象的畫面，謝謝欣穎讓我再次愛上這首歌。」

兩人在現場開心寒暄，謝欣穎直說聽了歌非常感動，「會勾起一些以前談戀愛的過程。我自己聽前面很痛，因為其實女人在失戀，或者是結束這一段關係的時候，就會去懷念，或是看到筆記本的時候會很感傷。但是歌曲後面那種釋懷的感覺是，我覺得是每一個女孩子都應該要學習的地方」，讓彭佳慧有感而發地說：「剛剛看著妳的演出，讓我最痛的地方是妳笑出來那一剎那，欣穎的表現方式，我真的覺得恰到好處。」