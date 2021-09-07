羽球世界球后戴資穎所到之處吸引球迷關注，結束東京奧運及14+7防疫隔離後，也開始參與活動邀約，能量飲料贊助商Red Bull為她推出全球限量「戴資穎－榮耀系列」的3D紀念公仔，為了捕捉小戴神情和體態，出動200顆相機鏡頭同時拍攝，難得被如此多鏡頭拍攝，小戴直呼不知道要看哪邊。

戴資穎創下全球羽球女單史上最高成績10萬7875分，更穩居球后寶座長達180周，是贊助廠商及球迷心中的驕傲，為了紀念這個榮耀時刻，Red Bull即日起到10月6日，推出全球限量「戴資穎－榮耀系列」獨家紀念品，這份特別的禮物只送不賣，球迷只要到指定各大通路購買任1罐Red Bull紅牛能量飲料，上傳發票至Red Bull Line官方帳號，即可獲得戴資穎官方手機桌布，更有機會獲得全球限量的「戴資穎－榮耀系列紀念品」。

為了製作3D紀念公仔，戴資穎日前到攝影棚進行拍攝，首次參與3D公仔的製作，小戴感到相當新奇，尤其攝影師在現場以200顆相機鏡頭同時拍攝，讓小戴直呼：「第一次被這麼多的鏡頭盯著看，拍照瞬間還真不知道要注視哪邊。」攝影師透過鏡頭捕捉小戴神情體態後，以雲端運算出1比1的精緻模型設計後，再送到海外進行3D列印，最後交由繪師手工繪製並潤修細節才完成3D公仔的製作。

這次拍攝過程戴資穎的姊姊戴靖潔也全程陪同，幫妹妹用手機記錄難得時刻，小戴也說：「這是我第一次參與公仔的製作，因此格外期待成果，到時候公仔完成後，我會想好好將它擺在家裡蒐藏！」

這組連小戴都期待的3D紀念公仔，全球限量10組只送不賣，此外，Red Bull更訂製限量羽球造型的「榮耀勝利銀飾」，不僅呼應小戴在比賽時配戴首飾、陪伴她安心征戰世界球場的習慣，也是象徵小戴在羽球運動上的閃耀表現。

Red Bull刻畫小戴在場上的英姿，製作全球限量10組的「戴資穎－榮耀紀念公仔」只送不賣。(Red Bull提供)

戴資穎首次體驗3D公仔的製作，戴姊一旁紀錄難得的時刻。(Red Bull提供)

即日起球迷只要到指定各大通路購買Red Bull紅牛能量飲料，上傳發票至Red Bull Line官方帳號，即可獲得戴資穎官方手機桌布。(Red Bull提供)