下周三即將進入9月，不少人都想知道自己在全新月分的運勢，吠陀占星老師李靜唯分析，9月財運最旺的是處女座、工作運最佳的是摩羯座，感情最旺的則是牡羊、雙子、天秤座。老師提醒，吠陀占星跟西洋占星12星座的日期稍有不同，只有約2成的人兩者會是同樣的星座，建議參考以下標註的時間去對照，以免錯看。

【財運最旺：處女；財運要注意：天蠍、雙魚】

▍處女座 (9/15-10/14) 吉

9月投資可能會有豐厚的回報，由於偏財運也不弱，可以考慮買張彩券，給自己一個發大財的機會。

▍獅子座(8/15-9/14) 平

9月獅子座會感覺活力十足，對於追求財富，擁有冒險犯難的精神，李靜唯老師表示，「只可惜財神爺忙著照顧別人而冷落了你，反倒要特別當心會有財務意外損失。」

▍天蠍座(11/15-12/14) 凶

不論跟朋友合夥或合資，9月的獲利狀況都不太理想，不過這只是短暫狀況，千萬不要為了錢，傷了彼此之間的情誼。

▍雙魚座(3/15-4/14) 凶

9月雙魚可以考慮購買儲蓄型理財項目，要控制自己的購物慾望，避免浪費錢，想要短線投資就要小心可能會被套牢。

【9月工作最旺：摩羯；工作要注意：金牛、巨蟹、射手】

▍摩羯座(1/15-2/14) 吉

金星進入天秤座，對於已經衰了很久的摩羯座來說，終於有揮別過去陰霾的感覺，將迎來種瓜得瓜、順風順水的感受，你所努力的付出跟辛酸都會與回報成正比。受到大吉星金星進入第十宮事業宮影響，貴人運旺，讓摩羯座9月工作運明顯好轉，要好好掌握這波大好時機，享受苦盡甘來的感覺。

不過，李靜唯老師提醒，9月上旬的開銷會比較大，9月下旬壓力又會回來，要懂得適時排解自己的情緒，跟另一半要注意溝通，也不要輕易投資、借錢給他人。

▍金牛座(5/15-6/14) 凶

金牛座今年工作運相對辛苦，之前還有貴人相助逢凶化吉，但9月要小心工作上出現意外失誤，或者不小心錯失良好機會，尤其是9/15之後工作壓力會更大，尤其出外洽公時，會覺得做什麼都不太順利。

木星逆行離開水瓶座進入摩羯座，對金牛座而言，會缺少了資源與機會，縱然有好的想法也不太能夠得到別人的認同。另外，李靜唯老師提醒，應注意情緒，恐怕會影響到夫妻或商務合夥股東關係，要小心爛桃花或投資的後遺症。

▍巨蟹座(7/15-8/14) 凶

雖然金星進入天秤座，對於巨蟹座在工作事業方面，能得到許多表現機會，但是在火星的影響下，工作計畫容易遭到破壞或中斷，要小心爆發夫妻情感問題，會間接影響到工作，甚至破財或出現爛桃花。另外，本身吠陀占星星座在巨蟹座的餐飲服務業跟醫護人員，要小心工作上的意外傷害。在9月下旬期間，巨蟹座會很渴望賺錢，可把握不動產買賣的機會。

▍射手座(12/15-1/14) 凶

火星與水星雙雙進入處女座，對於射手座而言，在職場上容易遇到被刻意刁難的情況發生，李靜唯老師分析，尤其9/15之後，財務壓力更加如影隨形，要留意因為工作上的不愉快，而影響你的家庭生活，也要特別小心過勞問題，不適合出遠門。

【9月感情最旺：牡羊、雙子、天秤】

▍牡羊座(4/15-5/14) 吉

9月對牡羊座來說，感情的緊密度會更加提升！可沉浸在兩人世界當中無話不談。單身的牡羊適合借機跟你最聊得來的異性多相處，也許能成功脫單。

▍雙子座(6/15-7/14) 吉

親朋好友可能會替你物色不錯的對象，你只需要調適一下心境，放下讓你煩心的事情，建議適時放鬆一下，去認識新朋友。

▍天秤座(10/15-11/14) 吉

9月你也許會被工作壓得喘不過氣來，或是為了經濟問題忙得焦頭爛額，但是別忘了你身旁還有在默默支持你的人，幫自己空出一些時間陪陪對方，有機會讓自己得到愛情的滋潤。

【9月健康要注意：水瓶】

▍水瓶座((2/15-3/14)) 凶

水瓶座要注意腸道方面的問題，盡量避開刺激性的食物，小心消化不良。