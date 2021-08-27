缺乏人情味的人，總讓人退避三舍，不想繼續深交，搜狐網命理專欄點名，金牛座、水瓶座、射手座在人前人後有兩副面孔，看似熱情憨厚的外表下，其實藏著一顆冷默的心，一旦不主動跟他們連絡，就會被當成陌生人，跟他們交朋友最讓人感到心寒。

▍1.金牛座

金牛座的眼裡只有自己的利益，沒有其他東西，他們看起來乖巧憨厚，沉默寡言，實際上內心超冰冷。對於對自己毫無利益的事情，基本上會視而不見，也因為金牛座個性保守，他們對朋友的定義也比較嚴苛，不會主動迎合對方，在交朋友方面很被動，缺少人情味，如果跟對方長時間沒連絡，他們就會毫不猶豫刪除電話或通訊方式，從此當陌生人。

▍2.水瓶座

水瓶座生性冷漠，擅長隱藏真實情緒，很怕被人看透，即使是面對自己感興趣的事物，他們也不會表現出來，甚至會擺出一副冰冷的態度，長期下來，內心也會被外表的冷漠占據，開始對任何事情都漠不關心。在水瓶座的觀念中，面子是最重要的，就算是面對摯友，他們也無法拉下臉主動聯絡，總給人一種難以親近的疏遠感，最終會慢慢變成陌生人。

▍3.射手座

射手座在人前總是熱情活潑，總是一副熱心腸的樣子，無論跟誰都能玩在一起，外向的一面被大家所熟知，但其實他們內心相當冷漠、本性自私，很會偽裝自己，從來不會讓自己吃虧。他們處心積慮營造形象，只是為了得到利益，因此，一旦你沒利用價值，或是不主動跟射手座聯繫，那他們就會把你當成陌生人，關係也會漸漸疏遠，露出自己的真面目。