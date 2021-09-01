鍾瑶（左）與文姿云有著雙胞胎姊妹臉。（經紀人廖麗雯提供）

鍾瑶找到雙胞胎妹妹！？空手道小清新文姿云在東京奧運奪得銅牌後，不少網友搞笑到鍾瑶的IG恭喜與文姿云有著雙胞胎姊妹臉的她「獲獎」，鍾瑶笑說：「因為真的太多人恭喜我了，我就忍不住在IG發文、還tag文姿云，她也熱情回應，滿有趣的！」於是促成兩人相約見面PK空手道、一起拍攝有趣影片。

過去兩人曾上《綜藝大熱門》而有一面之緣，再度相約一見如故，也覺彼此長相神似，直說根本像雙胞胎姊妹，閒談中還約好文姿云教鍾瑶空手道；鍾瑶過去因拍戲曾學過柔道，坦言對空手道並不了解，笑說「對空手道的印象就是一個防身的武術。」這次首度接觸，「練習後有喚回一些以前柔道訓練的記憶！」而身為教練的文姿云，在教鍾瑶空手道的過程中，驚訝笑說：「我一開始要教她喊聲時，還以為她會很害羞、不敢喊，沒想到她竟是大喊特喊！結束時竟還收到鍾瑶準備的小禮物，很驚喜！」有了這次愉快的教學，她說下次一定要準備一個奧運小禮物去鍾瑶的咖啡廳找她！

聊到彼此印象，鍾瑶笑說：「感覺她應該個性跟我蠻像的，但可能會多了一份殺氣？當然見了面之後，印象最深刻的是學空手道的過程，還很幸運地可以穿上文姿云帶去東奧的黑帶以及拳套，她還親自幫我穿上空手道服耶！」她覺得對文姿云個性溫暖開朗，「能夠長久堅持在自己喜歡的事情上，需要很大的毅力與長時間的訓練， 我想她就是個相當努力的人，且又同時能保有對生命相當大的熱情。」文姿云則說之前對鍾瑶第一印象是氣質又高冷、有點距離感。這次合作拍有趣的影片，「發現她其實就是個大女孩！什麼都能聊，也很有自己想法，非常溫暖親切。」

鍾瑶與文姿云雖分別身處「演藝」與「運動」兩個不同專業領域，但兩人都認為其實有共通之處，「我們都是屬於台上一分鐘，台下十年功的類型。在呈現結果前，都需經歷多年努力、長時間累積，才能看到成果的工作。需要強大的集中力及心理素質，才能挺過種種的艱辛。」文姿云相當敬佩鍾瑶表演拍戲前的各種功課，也提及自己比賽前也必須萬全準備。深有同感、共鳴的她們，流露出對彼此的惺惺相惜。

文姿云形容空手道「像3分鐘的縮時人生」，「我們都無法去掌握所有的事與狀況、更別說控制別人或對手。但我可以隨時把自己準備好，相信自己、享受當下，面對每個過程，這跟人生很像。」自小學空手道、到成為國手，過程有許多艱辛，「但也讓我學到，必須全心投入，才能成為自己想要的樣子、與達到目標。」她平常多在國訓中心受訓，不是訓練就是出國比賽。談及運動員訓練量很大，「周一到周五都全天練習，比賽期、休賽期訓練課表不同，沒比賽時多操作技術與體能訓練。飲食方面，比賽前三天會吃大量碳水化合物、降低蛋白質比重。平時就要多吃蛋白質、增加肌肉量。」身為量級選手，須隨時注意體重、以原型食物為主。但喜愛甜食的她，偶爾還是想吃點小零食，甜美的她害羞地笑說：「不過一定都會在營養師姐姐的准許範圍內。」

疫情期間，鍾瑶仍努力過得充實，為副業訂下新目標，全心投入平時因拍戲而無暇處理的副業相關事務。最近正在研發香氛產品、和自家特別的飲品線上化，服裝也進入新的一季，著手進行設計中。獅子座的鍾瑶，過去每年都會特別學習新技能當作送自己的生日禮物，今年特別發心捐贈慈善機構，「祈求大家可以度過疫情這難關，讓生活回歸正常，這比為自己訂下新計劃目標更重要。」恬淡過2021年生日的她只想祝福大家都健康安全。