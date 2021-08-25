感情世界難免會有分分合合，不過有些人分手後就會和前任徹底切乾淨，不再和對方聯絡，但也有人能夠繼續和對方當朋友。《搜狐命理專欄》發文分享，雙子座、天秤座和巨蟹座的人就算和另一半分手了，也願意繼續和對方當朋友。

1、雙子座

雙子座的感情常常會以遺憾結束，因為他們總是表現出忽冷忽熱、滿不在乎的態度，讓另一半難以接受，甚至開始質疑他們愛得不夠深，但雙子座面對感情其實非常認真，只是他們不太懂得表達，自尊心也不允許他們展現出脆弱的一面，所以他們在獨自一人時才敢哭泣；不過雙子座並不記仇，對前任也很大方，在分手之後也可以心平氣和地和前任做朋友。

2、天秤座

天秤座個性隨和，常常為了討別人開心而委屈自己，雖然在家人面前偶爾會耍點任性或小脾氣，但他們的內心是溫柔的，對待另一半也永遠保持著愛意，就算兩人發生爭吵也不會記仇；但如果天秤座想要結束一段感情時，他們不會親自說出口，而是用冷漠的態度逼對方主動提分手，這也導致他們對前任心懷愧疚，再加上對彼此的感情留有懷念，所以願意和前任當朋友。

3、巨蟹座

巨蟹座的個性比較多愁善感，內心極度缺乏安全感，為了確認另一半對自己的感情是認真的，他們常常會做出一些挑戰對方底線的事情，如果另一半的反應不如預期，他們就會開始胡思亂想，甚至想要結束這段感情；不過巨蟹座經常和前任藕斷絲連，因為他們懷念兩人在一起的美好時光，常常對彼此的關係心存幻想，因此並不會拒絕和對方繼續做朋友的機會。