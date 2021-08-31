國軍今(31日)清晨在屏東機場預演戰機起降，為9月中旬在佳冬戰備跑道登場的漢光37號演習做準備，不料一架F-16預演時滑出跑道，機頭插入土裡，引發各界關注。前空軍飛官饒自強認為，面對陌生環境，以及天候、煞車失靈等因素都有可能影響，而面對陌生的起降環境，也應該事先做足功課，不過他也不確定具體是由何種原因造成的。

饒自強今(31日)接受《中天新聞》訪問時表示，戰機在陌生和不是平常訓練的跑道上起降時，當然要更加謹慎，而在落地的過程中，對於跑道降落點的預判，是不是有延後了？或落地之後場景不熟，煞車的量，沒有預期到煞停的距離，造成跑道變短，有餘數衝出跑道，這都是有可能的。

至於下雨天造成跑道濕滑，是不是會有影響，又或是煞車是不是有失靈的情況，這些人為、機械、天候因素，饒自強認為都有可能。他還指出，面對陌生的環境、場景和相關設施，飛行員應該要做足功課才能夠安全起降 這是必要條件，有時候不預期的一些設施、機械、天候因素，都有可能導致在訓練過程中發生意外，而飛行員當然也會全力挽救飛機，或盡可能讓飛機安全完成任務。

不過，饒自強也說，但我們不確定到底是人為的疏失，還是機械或者是天候因素才導致，「我覺得這是個案，並不是與上次的座艙罩飛脫相關因素有什麼關聯」。

此外，針對此事，空軍參謀長黃志偉表示，2名飛行員沒有受傷，飛機機頭及起落架則有輕微損害，目前已展開後續修復並調查事故原因，原則上漢光演習會按照規劃繼續進行。