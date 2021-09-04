8/20之前，台股一路探底，短短半個月時間，下跌將近1400點。兩個禮拜前，本專欄明確告訴大家，綜合基本面、國際面、資金面評估，可以判定這波行情屬於「非理性超跌」。既然是「非理性」，當然下去的快，上來的也快。這就是為何台股能夠在過去10個交易日，天天都推升指數新高，上漲將近1300點的原因。

當中我們可以發現，在下跌過程中，投信買超動作最積極，這個部分其實在兩個禮拜前，同樣提醒過各位。「季底」是投信作帳時間，而季底的布局，通常會落在季中，回顧上一季的季中─5月，當下經歷疫情二度爆發，投信把握機會危機入市，並在6月、7月逢高賣出，其中騰輝電子、順德、台半、朋程等作帳股，漲幅均超過1倍，大獲全勝。這一次，你認為投信不會依樣畫葫蘆嗎？

正所謂無巧不成書，巧的是，8月也正巧是季中，正巧8月回檔了近1400點，正巧投信再度危機入市，因此9月、10月強勢股會在哪裡，應該不言可喻了！

兩周之前，筆者教各位善用3大條件，挑出「反彈急先鋒」，至今這個方法儼然成為強勢股鐵律。近來漲勢最為兇猛的創惟、威鋒電子、力旺、新唐、智原、光罩等，皆是運用這3大條件嚴選出來的股票。但今天，筆者要來分享一點不一樣的。

找股票、買股票或許不難，但俗話說的好，「買股是徒弟、會賣股才是師傅」，如何判定投信作帳股何時該獲利了結，就是真功夫了！教各位一個快速判定方法，只要出現「投信連2賣」，就要當心，有可能出現投信提前結帳。

例如，捷敏9/1為投信連賣第2天，隔天隨即大跌6.5%；強茂9/1為投信連賣第2天，隔天差點打到跌停；朋程8/26為投信連賣第2天，隔天隨即大跌7.4%，之後股價更是兵敗如山倒。這是一個簡單、好用，且能夠幫助你快速判定的好方法。可會不會有例外呢？會不會有那種，投信賣完又買回來，股價又漲上去的情況呢？當然會有囉！但這個方法，主要是幫助你「持盈保泰」，若投信不回來、股價一路破底不回頭，至少你已經賣在相對高點了！不是嗎？即便真的遇到投信回頭買超、股價走強的情況，那麼，重新追回來不就好了！

如今行情回來了！選股模式、賣股公式都制訂好了！你是不是應該勇敢往前衝了呢！？

（本文作者為摩爾投顧分析師林鈺凱）

※免責聲明：本文為作者觀點，不代表本網站立場，也非任何投資建議與參考，請自行審慎判斷評估風險。