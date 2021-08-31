說話就是要講求信用，但有些星座外表看似人模人樣，但實際遇到問題時，就會馬上推託，毫無責任感，《搜狐網》近日分享4個經常說話不算話的星座，他們的承諾絕不能隨意輕信。

1.牡羊座

牡羊座說話時，很少有過真心，他們大多時候，只是為了敷衍打發對方，因而講出一些違心的話，所以他們很快就會忘記，自己到底說過什麼話，給過哪些承諾，若是想與他們兌現，牡羊座就會不斷裝傻，不願意承認自己當初說過的話。

2.雙子座

雙子座並非待人沒誠心，而是他們記性太差，一旦有人提出讓他們兌現承諾時，雙子座反而會一臉茫然，不知道是什麼情況，在毫無準備的情況下，心有餘而力不足的雙子座，也無法在短時間內完成，若是要他們記住承諾，就必須無時無刻的提醒他們。

3.天秤座

天秤座是會精打細算的人，在做任何事之前，他們會先衡量事情帶給他們多少好處，在他們看來，承諾能讓他們迅速獲得一個好機會，因此在他人提出要求時，天秤座會果決的答應對方，但後續是否能完成，他們並不是很在乎，天秤座只知道，先拿到手頭上的好處再說，至於後面要不要兌現承諾就不一定，反正只要不影響到自己就好了。

4.摩羯座

摩羯座個性吊兒郎當，相處久後會發現，他們其實靠不住，許多人初次與摩羯座見面時，對他們的印象都不錯，甚至認為他們很有禮貌，覺得摩羯座是很有誠信的人，但漸漸地會察覺到，摩羯座給出承諾後，基本上都不會兌現，甚至會開始找藉口推脫，讓人非常傷腦筋，最終只能自認倒楣。