台灣諾華連續兩年囊獲亞洲最佳企業雇主獎，(左)台灣諾華總裁華格納(右)台灣諾華人力資源部部長洪瑩真。(台灣諾華提供)

在台深耕逾20年的台灣諾華，自去年首度參賽即獲獎，今年又再度榮獲亞洲最佳企業雇主獎，台灣諾華總裁華格納（Jorge Wagner）表示，能在新冠肺炎全球延燒這2年獲獎，對台灣諾華來說意義非凡，此獎代表諾華領先業界的高規格防疫政策、關懷專案和「超前佈署」的舉措得到員工一致認同與回饋，證明台灣諾華是以員工為中心的幸福企業。

台灣諾華領先業界讓員工自主領導上班形式落實企業文化

2021《HR Asia》在評選時，也包括針對員工的問巻調查，而台灣諾華員工對於公司的企業文化以及其中的「Choice with Responsibility」此新政策最有感！

華格納總裁表示，這項自主領導的新政策，讓員工能自主決定每天的工作方式－在哪裡工作、何時上班，如果員工依工作需求選擇「在家工作」，只需「告知」主管，不需要請求「核准」，而且不限於有新冠疫炎期間。

新冠肺炎疫情讓企業重新反思工作模式，尤其台灣很多企業可能開始面臨到讓員工「在家工作」的挑戰，然台灣諾華卻針對「在家工作」已經採取了領先業界的前瞻舉措。

新冠疫情實質關懷：幫員工投保防疫和疫苗險

台灣諾華因應COVID-19新冠疫情，給予員工實質上的關懷，從2020年開始發放每位同仁口罩等防疫物資，以及員工「防疫關懷包」，並且給予員工一次性的補助，可以採購「在家工作」相關物品，協助建立舒適安全的「在家工作」空間。2021年繼續推出員工防疫關懷專案，貼心的幫員工投保保險法令傳染病醫療險（即防疫險）及疫苗險；並且給予一次性的防疫關懷補助金，讓員工可以採購防疫物資、購買照顧孩童物品或是個人自我成長教育產品，還有補助員工可自行購買快篩試劑，作為同仁自主健康管理使用。

員工幸福企業就幸福 打造員工優質工作環境與福利

台灣諾華人力資源部部長洪瑩真表示：「在諾華工作，員工只要專心致力於如何發揮自己的潛力、追求夢想和朝自己設定的目標邁進即可，其它的都交給公司」。

台灣諾華建立全方位的福利照護，例如「台灣限定」生日假、電影節、運動補助、以家庭為單位的福委會旅遊活動等。為讓員工能兼顧家庭並安心工作，亦提供彈性工作還有優於勞保和業界的尊重性別平等之「14週育嬰假」，這是不分性別，男性和女性都享有專屬於諾華人的福利。台灣諾華將此獲獎榮耀獻給所有的同仁，也承諾將繼續努力打造有感幸福職場。