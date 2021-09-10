防疫不鬆懈，企業力挺防疫人員。（盧金足攝）

防疫人員從疫情發生後，工作量大增，精神上緊發條，比利時愛瑞國際驗證公司感謝台中市一線防疫人員辛勞，10日捐贈1500份愛心滿滿的禮品，由民政局副局長徐照山代表接受，以行動力挺防疫人員。

民政局表示，台中市目前有37家居家檢疫替代所，檢疫人數近兩千人，加上台中市65歲以上接種AZ且間隔滿10周以上長輩，預計15日至17日比照第一劑接種模式，安排全市45處快打站接種，長輩持身分證、健保卡與接種通知單即可到快打站2.0施打，45處快打站接種，地點遍及活動中心與宮廟等宗教場所。

比利時商愛瑞國際認證公司台灣分公司總經理呂腕菁說，1500份禮品，每份禮品內容含比利時巧克力、莊園級手沖咖啡及台灣本土老欉茶樹「順順茶」。

比利時商愛瑞國際認證在台灣成立分公司隔年，受到ISO 17025認可之愛瑞國際認證實驗室相繼問世於台南市仁德區，攜手為國內外客戶提供車燈光學認證服務。

「扎根台灣，放眼國際，感恩這片養育創辦人的沃土」，比利時愛瑞國際驗證公司創辦人呂腕菁說，特別感謝台中市民政局快篩站一線抗疫夥伴，該公司從台灣出發，將最好的順順茶推向全世界，讓一線抗疫夥伴辛苦壓力中，也能感受來自比利時的感謝。

呂腕菁盼藉捐贈為台中市府團隊鼓舞氣勢，在抗疫長路上，支持文化產業，更是支援一線防疫的所有的夥伴們，薪傳在地的企業大愛精神。

比利時愛瑞光學驗證公司指出，關懷本地藝術家，友善農耕，也支持新住民活動，藉企業與公益結合，傳遞生生不息希望之火苗，盼能藉藝術文化融合，薪傳以在地為本位的企業大愛精神，成為新一代企業領頭羊。