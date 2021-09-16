受到疫情影響，美國紐約市政府今天要求下週出席聯合國大會的外交人員出示疫苗接種證明，但聯合國秘書長古特瑞斯表示無法命令各國元首這麼做，俄羅斯更是不滿，痛批紐約歧視。

數十位國家元首與外交部長下週準備在難以計數的外交人員陪同下前來紐約，參加一年一度的聯合國大會。在疫情影響之下，有些領導人婉拒出席，改以視訊聲明方式代替。

紐約市長辦公室在9月9日的信函中告訴聯大主席，代表們必須接種過疫苗，才能進入聯大辯論廳。如果想在園區室內用餐或運動，也需出示接種證明。

但古特瑞斯（Antonio Guterres）接受路透社訪問時表示：「我們作為秘書處，不能對國家元首說沒打疫苗就不能進入聯合國。」

聯合國設在曼哈頓的總部是國際疆域，不受美國法律約束，但聯合國官員先前允諾，若與疫情相關，會遵循美國地方與國家指引。

紐約市長白思豪（Bill de Blasio）今天說，市府下週會在聯合國總部外一處地點提供COVID-19（2019冠狀病毒疾病）採檢以及只須打1劑的嬌生（Johnson & Johnson）疫苗接種。

但俄羅斯駐聯合國大使涅班濟亞（Vassily Nebenzia）表示，莫斯科反對出示疫苗證明才能進入聯合國大會會議廳的規定，他說，這樣做根本就是歧視，阻止代表進入會議廳「明顯違反聯合國憲章」。

涅班濟亞在寫給聯合國同僚的信中呼籲聯合國大會明天開會討論此事，目前不清楚是否已有安排這類會議。

第76屆聯合國大會將在21日開幕，27日閉幕，去年受疫情影響大會在線上舉行，今年則將結合實體與遠距會議兩種方式進行。