大陸國家主席習近平21日在北京以視訊方式出席聯合國大會一般性辯論，他表示國與國難免存在分歧和矛盾，但要在平等和相互尊重基礎上開展對話合作解決分歧， 一同應對全球的威脅和挑戰。此外，他也宣布中國不再新建境外煤電項目。

習近平在第七十六屆聯合國大會一般性辯論上發表題為《堅定信心 共克時艱 共建更加美好的世界》的講話。

他表示，當前疫情仍在全球肆虐，世界進入新的動蕩變革期，而疫苗是戰勝疫情的利器。習近平說，中國將努力全年對外提供20億劑疫苗，在向「新冠疫苗實施計劃」捐贈1億美元基礎上，年內再向發展中國家無償捐贈1億劑疫苗。另外，中國將繼續支持和參與全球科學溯源，堅決反對任何形式的政治操弄。

習近平表示，必須復甦經濟，推動實現更加強勁、綠色、健康的全球發展，中國將力爭2030年前實現碳達峰、2060年前實現碳中和，這需要付出艱苦努力，但中國會全力以赴，中國並將大力支持發展中國家能源綠色低碳發展，不再新建境外煤電項目。

習近平暗批美國，稱近期國際形勢的發展再次證明，外部軍事干涉和所謂的民主改造貽害無窮，要大力弘揚和平、發展、公平、正義、民主、自由的全人類共同價值，摒棄小圈子和零和博弈。

他又指，國與國難免存在分歧和矛盾，但要在平等和相互尊重基礎上開展對話合作，「一國的成功並不意味著另一國必然失敗」，這個世界完全容得下各國共同成長和進步，「要堅持對話而不對抗、包容而不排他」，構建相互尊重、公平正義、合作共贏的新型國際關係。

他最後表示，世界只有一個體系，就是以聯合國為核心的國際體系。只有一個秩序，就是以國際法為基礎的國際秩序。只有一套規則，就是以聯合國憲章宗旨和原則為基礎的國際關係基本準則。

習近平表示，聯合國應該高舉真正的多邊主義旗幟，成為各國共同維護普遍安全、共同分享發展成果、共同掌握世界命運的核心平台。