第76屆聯合國大會於21日至27日舉行總辯論，因疫情影響採取實體會議及預錄聲明並行方式進行。政府持續洽請友邦及理念相近國家支持我國爭取有意義參與聯合國體系的推案訴求，強調台灣在協助全球疫後復甦及落實「永續發展目標」（SDGs）可做出的具體貢獻，國際支持我國聯合國推案動能持續穩健提升。

外交部表示，今年我國的聯合國推案獲友邦一貫的堅定支持，並以多元方式具體協助，包括簽署致聯合國秘書長古特雷斯（António Guterres）信函，以及在總辯論為台灣發聲。例如21日總辯論首日，帛琉總統惠恕仁（Surangel S. Whipps Jr.）即以顯著篇幅為我國仗義執言，籲請聯合國體系接納台灣，支持台灣2350萬人民必須被賦予發聲及做出貢獻的機會。

外交部指出，理念相近國家也以具體行動表達支持，本月美、澳「2＋2部長級諮商」發表的聯合聲明提及支持台灣參與國際組織的重要性；美國國務院於聯大開議日表明支持台灣有意義參與聯合國；美國駐聯合國代表團派遣資深官員出席我駐紐約辦事處在聯大期間舉辦有關敘利亞難民人道援助議題的周邊活動；美國、日本、澳大利亞駐台機構也在官方社群媒體推文並分享我方聯大推案文宣短片，肯定台灣落實SDGs的成果。

外交部誠摯感謝友邦及理念相近國家支持政府的聯合國推案訴求以及各項協助的友好作為；台灣將在既有堅實基礎上，持續與友邦及理念相近國家緊密溝通，擴大國際支持動能。