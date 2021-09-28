國立台東高級中學校長蔡美瑤在朝會直播中表揚得獎同學。（國立台東高級中學提供／蔡旻妤台東傳真）

台東高中學生李英康、洪仲逹、張啟航、黃煒恩、簡丞輿5位學生首度代表學校參加2021第4屆全國高中物理探究實作競賽，在賽題二「光學管」全國決賽中獲得金牌。

學生洪仲達表示，我們是第1次參加這種活動，與其他外縣市相比，我們對這種比賽經驗相當不足，因此我們唯一能做的就是多訓練，多排演；張啟航和李英康也認為，參加這種辯論類型的競賽，能讓原本個性較害羞的他們更有自信發表。

台東高中指出，今年是第1次參加「全國高中物理探究實作競賽」，5位學生以「渾元形意太極門」組隊，在4月的初賽中己榮獲1等獎。而初賽的第2關則是進行實作，主辦單位將實驗材料包寄到參賽隊伍學生家中。

學生表示，6月收到材料包後大家馬上展開設計、討論、實驗等，大家利用時間各自在家中進行實驗，組員間約定時間在線上進行討論，透過視訊的方式，互相進行物理辯論的練習，能奪得金牌，大家都十分開心，無論是表逹及探究能力都有進步。

台東高中校長蔡美瑤表示，東中鼓勵學生自主學習，讓學生從做中學，而全國高中物理探究實作競賽源自於國際物理辯論賽IYPT，目的是協助高中學子學習探究實作的方法，建構學習歷程。

校方指出，本次學生自行組隊參賽，展現自主學習的成果，透過參加競賽，學生不僅主動學習科學、瞭解探究實作與科學表達方式，在過程中更提升探究實作能力，也為自己的學習歷程增色不少。蔡美瑤坦言，高三課業較重，在參加競賽以及課業雙重壓力下，正考驗著學生們的時間安排能力。