提高民眾搭乘捷運的意願，台中捷運公司9月起推出「捷粉回饋專案」，只要搭乘捷運就能賺現金，結果有人1個月內獲得689元回饋，被稱為是「金鑽粉」。中捷公司推測，這名捷粉很可能是學生，所有獲得回饋者今天起將可在票卡查詢機或加值售票機領取9月回饋金。

受疫情影響，台中捷運綠線5至7月搭乘人數大幅下滑，但8月警戒鬆綁後，乘車人數逐日上升，9月開始因高中職以下學校開學，也帶動中捷綠線運量大幅成長，平均每日運量達1萬6336人次，較8月間的平均日運量1萬1688人次、成長幅度達40％。

為鼓勵民眾多搭乘，台中捷運公司也從9月1日起推出「捷粉回饋專案」，每月搭乘40次以上即可享現金回饋。中捷公司表示，捷粉回饋專案依每月累積搭乘次數分為3個級，40至49次的「銅粉」、次月回饋搭乘金額的20％，50至59次「銀粉」、次月回饋為25％，若該月搭乘60次以上的「金鑽粉」、次月可獲回饋30％。

回饋措施施行滿1個月，中捷公司統計，9月共載運旅客約49萬人次，其中搭乘40次以上的捷粉占8.4％，而在捷粉中，金鑽粉占2％、銀粉有8％、銅粉則有90％；其中，金鑽粉中可享最高回饋者，在9月間乘車金額為2295元，依30％回饋金額計算，他可獲689元回饋金。

中捷公司指出，這名超級金鑽粉主要搭乘時間為上下學的通勤時段，且多是在文心櫻花站與烏日站間往返，推測他應該是名學生、主要以捷運為上下學交通工具，今天起將可持票卡領取回饋金。

此外，為加強服務、滿足各族群旅客的需求，中捷公司也將從10月9日凌晨起，恢復每日0時15分由捷運高鐵台中站開往北屯總站的加班車。