台灣輝瑞榮獲2021 HR Asia「亞洲最佳企業雇主獎」,葉素秋總裁歸功所有同仁。(照片/台灣輝瑞提供)

輝瑞深耕台灣近60年,秉持「持續創新以改變病患生命」的目標,致力於預防並治癒疾病,為提升國人健康而努力,另在員工潛能釋放、多元文化職場建構等面向不斷地與時俱進,期許打造最佳的工作環境(Make Pfizer an amazing place to work)。而這些努力與付出,榮獲亞洲指標性人力資源獎項《HR Asia》 「2021亞洲最佳企業雇主(HR Asia Best Company To Work For In Asia.)」獎項的肯定!

對於這項肯定,台灣輝瑞總裁葉素秋表示:「這個獎項不僅是人力資源實踐面的肯定,更是我們承諾打造台灣輝瑞成為最佳工作環境的具體展現,這要感謝所有同仁的齊心努力! 」

葉總裁進一步說明,輝瑞的企業宗旨為持續創新以改變病患生命(Breakthroughs that change patients’ lives),是引領全球每一位同仁每天工作的準則,在台灣也不例外。她強調,輝瑞深信釋放同仁潛能(unleash the power of our people)可以幫助大家專注於有意義的工作,進而共同朝公司的目標前進。

台灣輝瑞人力資源長李虹影表示:「輝瑞提供多元化的發展管道,例如:職務輪調、短期派任、專案參與、影子學習(job shadowing)等,多元的「客製化」培育方案,協助每位同仁的職涯發展。」更運用數位科技推動線上學習資源、線下實務體驗與主管教練指導,強化領導能力與職能學習。

值得一提的是,輝瑞在塑造兼容並蓄的工作環境上亦不遺餘力,尤其為落實職場性別平等,輝瑞成立了「台灣女神聯盟」協助女性同仁提升職涯發展意識,並鼓勵她們發揮職場影響力。李虹影說,「近年來,公司的女姓主管比例約在五成,翻轉過去女性不易成為經理人的認知。」

面對疫情,台灣輝瑞更致力關懷員工身心健康,全面實行居家辦公,發送防疫關懷包,並提供必要的居家辦公補助等。而疫情期間為凝聚同仁向心力,公司亦不定期舉辦多元型態的線上交流,例如:強健體魄的「運動課程」、照料自己與家人情緒的專業諮商,讓同仁分享愛好專長的「達人秀」,鼓勵全員學習的「雲端小學堂」、與總經理輕鬆聊家常的「Coffee Talk」、獎勵同仁價值表現的「娜姊鼓鼓掌」、線上慶生會以及國際友誼日等多元的線上交流,提供同仁在身心靈各面向的活動。

而輝瑞在鼓勵同仁專注於職涯發展之餘,也要重視健康生活,因此提供全方位的福利政策,例如:新人到職即享特休、12天全薪病假、10天特休以及每周五提前1小時下班的Happy Friday,更提供一天的給薪健康福利假(Wellness Day),鼓勵同仁撥出時間專注於自己的健康福祉。

此外,為回應同仁的家庭照護需求,輝瑞提供彈性調整上下班時間及居家辦公申請,還有優於法規的10天陪產假及多達50天的育兒假,讓同仁保有更靈活地工作及家庭照護彈性。完善福利政策,也大幅提升同仁對於企業的認同,台灣輝瑞同仁中有近五成服務年資超過10年,組織發展穩定。