美國勞工部周四 (16 日) 公布，截至 9 月 11 日當周，上周初領失業金人數33.2萬人，略高於市場預期和前值，續領失業金人數持續下降，來到266.5 萬人，優於市場預期，美國 8 月零售銷售則是意外月增 0.7%，優於市場預期，年增15.1％低於上月表現。美股周四開盤下跌4.12點、以34810.27點開出，隨後翻紅上漲近百點，科技股開低，民主黨的加稅草案也獲批准。

截至台灣時間16日晚間9點35分，道瓊工業平均指數上漲83.30 點或0.24%、暫報34897.69點；標普500指數上漲0.020點或0.00045%、暫報4480.72點；那斯達克指數下跌28.41點或0.19%、暫報15133.12點；費城半導體指數下跌27.80點或0.80%、暫報3437.96點。

5大科技巨頭股價齊跌，電動車大廠特斯拉股價跌0.29%、暫報753.65美元；台積電ADR股價跌1.12%、暫報119.75美元；聯電ADR股價跌0.33%、暫報11.93美元。

美國新冠疫苗大廠輝瑞、Moderna 最新研究數據顯示，疫苗效力會隨著時間減弱，建議民眾注射加強針，但美國食品藥物管理局 (FDA) 表示，這份加強針申請缺少更多實驗數據證實。

美國眾議院籌款委員會批准加稅立法草案，包括將最高個人所得稅率從37%提高到39.6%，最高公司稅率從21%提高到26.5%，針對個人所得超過500萬美元的美國人將課徵3%的附加稅，應稅收入超過40萬美元的美國人，其資本利得稅率將從20%提高到25%。

這讓拜登政府提出的3.5 兆美元預算案跨入重要階段，但民主黨內討論仍陷分歧，美國總統拜登為此拜會參議院關鍵支持票的溫和派議員，以求法案能順利過關。