PLG高雄鋼鐵人再添新成員，球團今天與選秀第五輪第三順位的戴瑞騰正式完成簽約。來自台灣友邦加勒比海島國聖文森的戴瑞騰，從大學時期來台，對這塊土地擁有頗深情感，他喜歡台灣的籃球文化，也很開心可以持續追逐籃球夢，希望幫助球隊挑戰冠軍。

身高198公分的戴瑞騰，過去是健行科技大學外籍生，曾接觸過游泳，最後因優異彈跳力，經友人介紹，轉戰籃球圈，好學的他，相當認真學習籃球技巧，積極且態度正向，獲得大學教練好評。戴瑞騰表示，加入職業聯盟後，希望繼續磨練自我，提升各層面技巧。

雖然當初來到台灣是因為求學，戴瑞騰對於台灣有一份特別情感，他表示，台灣是很棒的國家，人們都很友善。談到對於台灣籃球的想法，他認為，整體籃球系統很優異，給予年輕大學籃球員，很多機會挑戰職業籃球，他自己也很喜歡這樣的文化。現在成為職業球隊一份子，他表示，當他在家鄉開始打球時，就感覺有機會進入職籃，所以他絕對不會放棄夢想，希望能在台灣大展身手。

能夠繼續留在台灣打球，即將效力高雄鋼鐵人的戴瑞騰，也想跟南台灣熱情的粉絲說，「希望球迷能對球隊保持堅定信念，這也會是我們的一大動力。只要團隊一起盡心盡力，我們一定可以成功!」