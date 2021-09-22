何明昌（左）說，小時不怎麼愛念書，於是將重心放在校內特技團，包括，獨輪車、流星球、扯鈴、陀螺等，樣樣精通。（張妍溱攝）

踩著獨輪車和穿地圈，除了雜耍、玩特技，國立台灣戲曲學院綜藝團老師何明昌，還有個另外的身份「表演藝術者」，帥氣的臉龐，小時候是「害羞男孩」見人話很少，何明昌說，雜耍玩特技，是他的興趣，也翻轉他的人生，「找不到放棄的理由」，更曾1年超過上百場的巡迴表演的輝煌成績。

從台灣戲曲學院畢業後，成為綜藝團的1員，33歲何明昌說，從小活潑好動，國小一年級參加學校特技團，練習民俗技藝，像是陀螺、扯鈴等，長大進入特技的領域，從倒立、翻滾，甚至高難度的體操動作，對舞台表演有憧憬。

何明昌目前是台灣戲曲學院附設綜藝團的老師，擅長球、圈、棒、排椅等雜耍；甚至「穿地圈」，表演者將空心圓圈堆疊兩米高，精準翻穿過圈的表演；他常回國小母校與學弟妹分享練習技巧，祝福學弟妹能比他更傑出。

回憶921大地震那年，何明昌當時就讀台中市大里區瑞城國小六年級，家裡遭逢變故，由叔叔養大，生活不寬裕，小時候也不怎麼愛念書，於是將重心放在校內特技團，包括，獨輪車、流星球、扯鈴、陀螺等，樣樣精通，直到國劇名角朱陸豪在2001年到校參訪，鼓勵他報考台灣戲曲學院，才踏上特技雜耍這條路。

何明昌告訴學弟妹說，把學習當成興趣來玩、別太刻意，因太在意若失敗的話，就很容易放棄，將學習的心情，轉換開開心心地「去玩」，選擇自己想要做的事情，努力堅持就會成功。談到從小從逆境中，學會不斷挑戰人生，如同苦練特技，失敗再爬起來、反覆練習，直到做出最完美的動作為止。

何明昌指出，有人說，特技演員跟運動員一樣，職業生涯有期限，但他認為，兼付薪火相傳的責任，那要為下一代更努力，充滿陽光開朗、正能量的性格，帶給學弟妹在練技藝的道路上，不管遇到多難困境，只要肯努力，就能走出屬於自己的一片天地。