輔英科大校友總會理事長李雅靜、副理事長王建富今（28）日代表全體校友捐贈2500片防疫隔板給母校統籌運用。（柯宗緯翻攝）

輔英科大校友總會理事長李雅靜、副理事長王建富今（28）日代表全體校友捐贈2500片防疫隔板給母校統籌運用，讓學弟妹在校安心就學。校長顧志遠表示，校方遵守中央防疫指引，嚴格推動各項防疫措施，確保師生健康，感謝校友總會及校友們的關懷，以實際行動闡揚「輔英心、校友情」，讓全校師生「足感心」。

顧志遠表示，因應疫情校園、運動場館不對外開放，洽公及散步休閒等活動需採實聯制，量測體溫並全程配載口罩。學校開放一般教室和A、B兩餐廳供學生用餐，A、B餐廳已備妥隔板，且以間隔方式降載用餐，供餐店家也以輪流營業方式供餐。

顧志遠指出，考量學生住宿為團體生活，避免群體感染風險，柔性請住宿生自行快篩或PCR篩檢，校方協商駐校便利商店販賣抗原快篩劑，方便學生購買使用。

「防疫工作沒有最好，只有更好。」顧校長說，學校餐廳降載使用，「僧多粥少」，部分學生須在一般教室採隔板用餐，感謝校友總會捐贈2500片防疫隔板，禮輕情義重，期盼在學生不負校友們的用心，專心就學。

李雅靜表示，校友總會以加強輔英人聯繫，凝聚校友之力量為宗旨，照顧、提攜學弟妹更是責無旁貸，此次捐贈防疫隔板就是校友總會身為輔英人後盾的具體展現。