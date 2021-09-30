國慶晚會選在新竹空軍基地舉辦，現場將展示兩架20周年紀念塗裝幻象戰機。（邱立雅攝）

110年國慶晚會在10月9日晚間6時半於空軍新竹基地舉辦，現場開放1000名民眾入場，預計10月1日中午12時開放線上報名，當天演出將有線上直播，表演卡司有金曲新人？te壞特與金曲歌后曹雅雯，現場還將展示兩架20周年紀念塗裝幻象戰機。今年國慶呼應台灣情勢，主題定為民主大聯盟，世界加好友，地點更選在空軍新竹基地舉辦，感謝空軍弟兄們不分晝夜，在領空守護著民主自由的安全。

立法院長、國慶籌備委員會主任委員游錫堃表示，今年很多縣市都爭取國慶晚會，經過慶籌會評估後，最後選定在新竹市舉辦國慶晚會，相信今年國慶晚會一定會獨具特色，讓全世界關注台灣的人都能夠看見新竹市文化、科技表現。

游錫堃也說，疫情重創全球，台灣人民團結一心、防疫有成，讓全世界看見台灣，更發現台灣民主價值，許多國家在台灣最需要時候捐贈疫苗，非邦交國的立陶宛還願意在台設立辦事處，這都顯示出，台灣今年在世界被看見。

中華民國僑務委員會副委員長徐佳青表示，受疫情影響，今年僅千名僑胞返台參與，不過國慶活動都有線上直播，歡迎僑胞線上共襄盛舉，一起欣賞台灣軟實力。

因應防疫，今年國慶晚會規畫完整防疫計畫，除所有表演團體將接受快篩，陰性者才能入場表演。因入場民眾全採報名制，晚會報名從10月1日中午12時起至10月3日中午12時止，於KKTIX平台開放。報名成功後，請民眾於活動當日持身分證入場，由空軍基地成功門（成功路）入場，配合防疫，全場禁止飲食，請於入場前用餐完畢。