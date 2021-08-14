成功人士從來不會為了利益而丟棄尊嚴，更不會為了一時的得失心而迷失自我，搜狐網命理專欄指出，水瓶座、獅子座、處女座的人看似低調溫馴，其實個性最叛逆，一旦內心出現目標，就會堅守信念，無畏無懼守護自己的夢想。

▍1.水瓶座

越成熟的水瓶座，越知道如何融入社會當中，很懂人情世故，應變能力也很強，他們表面上知書達理，但是骨子裡的叛逆往往只有真正熟識的人才懂。在生活上，他們待人溫和有禮，非常低調從容，不過在工作事業上，他們始終保持著自己的客觀判斷，甚至敢為了捍衛尊嚴而得罪眾人，堅決不會背離自己的理想。

▍2.獅子座

獅子座天生擁有高傲的性格，總是很愛面子，渴望得到他人的認可和欣賞，在面對困難或挑戰時，他們從不妥協也不服輸，哪怕他們表面上表示順從，內心卻依然叛逆，不會因此罷休。對於自己認定的目標或信念，獅子座從來不允許他人指指點點，也不會在乎別人的看法，若有人主動招惹他們，就必須付出巨大的代價。

▍3.處女座

處女座給人的感覺很傳統，個性安靜低調，做事中規中矩，如同一股清流，顯得端莊得體、很有教養。但實際上，處女座只是表面溫馴而已，他們的內心非常嚮往追求夢想，當人生目標出現時，他們會變得非常叛逆又固執，堅持以完美主義的精神去打拚，變得矢志不渝，始終不會忘掉初衷。