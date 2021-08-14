若想在職場中順利與人相處，就要學著做好個人情緒管理。搜狐網命理專欄指出，白羊座、處女座、雙魚座的人天生抗壓性差，情緒管理能力也不成熟，容易因為一時遇到困難就失態，在職場上情緒失控或崩潰。

▍1.白羊座

白羊座個性衝動，脾氣較差，他們常常不顧後果，把一切顧慮拋諸腦後，只按照自己的想法去做事，如果沒人在旁邊協助的話，肯定會出現很大漏洞，但他們卻很討厭被幫忙，會認為別人不信任他們，雖然不會立刻發作，但他們會累積怨氣與負面情緒，直到最後一次爆發，讓周邊的人看了相當無奈。

▍2.處女座

處女座喜歡與人爭強好勝，非常愛面子，但情緒管理不佳，容易在與他人爭論時失控。在職場中，一旦有人指出他的錯誤，他肯定會加倍奉還，不僅說話語氣大聲，用字遣詞也很難聽，完全不會顧及同事間的情誼，而面對爭吵時，他們則最擅長找別人麻煩，個性非常刁鑽難搞。

▍3.雙魚座

雙魚座抗壓能力比較差，個性相當敏感悲觀，他們做事態度頑固、不知變通，因此容易在職場上踢到鐵板。他們只要感覺到一絲絲壓力，或面對到解決不了的問題時，就會瞬間情緒失控、陷入低潮，只會不斷責怪自己做不好，卻沒想到要找別人幫忙。建議雙魚座的人要多鍛鍊自己脆弱的內心，別遇到小事就哭哭啼啼。