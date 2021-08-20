823金門戰役的63週年將至，蔡英文總統表示，軍民一心擊退威脅，這場戰役的勝利就是最好的證明。對此，參選國民黨主席的朱立倫表示，搜盡任何歷史都看不到任何一個民進黨人為台灣犧牲奉獻，用鮮血保衛台灣的都是國軍、國民黨員，這些歷史永遠無法抹煞；蔡英文願意肯定他表示讚揚，但也希望民進黨能表裡一致、上下一致。

823金門戰役的63週年將至，資深媒體人趙少康說「1949如果不是國民黨來，就是共產黨來」。

對此，朱立倫表示，民進黨扭曲整個中華民國的歷史，也抹煞1949年來到台灣後，國軍與國民黨保衛台灣、建設台灣的歷史。他說，這些都是史實，尤其過2天後是823，不管古寧頭還是823砲戰，多少國軍與國民黨員犧牲性命，這是事實也是正確的歷史。

但朱立倫說，因為民進黨先提出錯誤的論述，所以國民黨才必須正確的詮釋歷史，讓國人知道國民黨來台灣是保衛台灣、建設台灣、最愛台灣。

對於蔡英文表示63年前的823砲戰，為了守住自己的家園，台灣人民不分先來後到軍民一心，終於擊退威脅，這場戰役的勝利就是最好的證明。朱立倫回應，搜盡任何歷史都看不到任何一個民進黨人為台灣犧牲奉獻，用鮮血保衛台灣的都是國軍、國民黨員，在每一場戰役的犧牲，這段歷史是永遠無法抹煞的。

朱立倫強調，蔡英文願意肯定823，他表示肯定，但也希望民進黨能表裡一致、上下一致，共同肯定國民黨在1949年來台灣後保衛台灣、建設台灣的事實。

對於朱立倫即將在823前往金門，是否有意拉攏黃復興？他表示，每一年的823他都會參加這項活動，今年也是延續過去的做法，希望能表達對國軍及國民黨前輩的尊敬。他說，不只我個人，相信每個國民黨人都秉持一致的態度，也希望民進黨能一起參與。