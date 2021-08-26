行政院長蘇貞昌今拍板111年度中央政府總預算案，儘管預算案未編列明年軍公教調薪預算，「軍公教員工待遇審議委員會」日前也決議明年不調薪，但蘇貞昌今在院會臨時宣布，為肯定全體軍公教辛勞，產生政府帶頭加薪的示範，請行政院人事總處進行評估。

對此，主計長朱澤民表示，主計總處尊重院的決定，經考量國內經濟發展趨勢，及民間企業水準、物價變動、政府財政負擔，主計處將會依照預算程序提出調薪方案。

行政院人事總處13日召開薪資委員會，決議明年軍公教不調薪，由於軍公教在民國88年以前幾乎年年調薪，之後僅在民國90年、94年、100年及107年調薪，幅度皆為3％，但近年均未再調整，引發全國教師工會總聯合會砲轟。

今天行政院會今通過111年度中央政府總預算案，歲出、歲入均超過2兆元，雙雙創造歷史最高，但由於「軍公教員工待遇審議委員會」已決議建議不調薪，因此總預算案中未編列調薪預算，而最後意見也已簽給行政院做最後決定。

但蘇貞昌今在院會中指示，總預算雖然未編列軍公教員工的待遇調整預算，但請行政院人事總處、主計總處、財政部等相關部會，對於如何讓全民能共享經濟成果，在考量國家的整體經濟情勢、薪資、物價指數及財政負擔情況下，「要肯定全體軍公教的辛勞，產生政府帶頭加薪、引導企業加薪的示範。」

然而，「軍公教員工待遇審議委員會」已決議明年度不調薪，蘇貞昌的指示是否意味政策轉彎？主計長朱澤民表示，今年審核過的預算案確實沒有把軍公教調薪的事情放進去，但院長有指示審慎考量國內經濟發展趨勢及民間企業水準，未來人事總處考量情況後會再做出調薪決策，「並沒有說明年一定不調薪」，主計處也將依照預算程序提出調薪方案。

朱澤民強調，「軍公教員工待遇審議委員會」是建議暫緩不考量調薪，簽也還自行政院，所以未來人事總處是否要重新開會討論，他都尊重。他說，考量後如果要重新開會，並提出加薪方案，主計總處都會尊重政院的決定。