臉書網友留言。（圖／翻攝自臉書）

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政院今柏板，五倍券採紙本與數位並行，一套10張共5000元，9月下旬開放登記「預約」紙本及預定數位券綁定、10月上旬領取使用，期限至明年4月，並將加碼推出多款優惠。消息一出，大批網友直呼麻煩，認為領券還須預約的規定相當擾民。

國發會在政院舉行的記者會中報告指出，今年登記管道有數位個人綁定、數位共同綁定、紙本預約則有中華郵政預約等。國發會表示，相較去年三倍券，今年振興措施有三大特色：額度加碼、強化數位、助小商家。

根據行政院資料，領取五倍券抽籤加碼，至共通平台參加抽籤，享受更多優惠，除了去年的藝Fun券、動滋券、農遊券、客庄券都確定推出外，還將由交通部推出「國旅券」、原民會「i原券」、經濟部「好食券」、「地方創生券」。

消息一出，迅速引發網路熱議。大批網友認為五倍券規劃有欠周延；尤其領券必須先預約，更引發許多網友不滿，湧入臉書相關新聞連結下方留言：「還要預約？有夠麻煩！」「領一個五倍券，怎麼好麻煩」、「就不能馬上臨櫃馬上領嗎？」「這次不用掏錢買，手續怎沒更簡便？」「繁瑣程序背後成本多少？我的納稅錢啊！」「搞一堆券有夠不實際」、「政府是美意，但麻煩的手續會排擠很多人」、「擾民，煩耶」。