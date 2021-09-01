台北101今年1至7月業績雙位數成長，靠精品穩住，明（2日）起至10月18日領先各百貨率先展開18周年慶，延續7月的頂級珠寶腕表展，以「環遊世界Around the World」為主題，對準高端客匯集21個品牌展出，是歷年展覽參與品牌最多、規模最大，周年慶天數最長，為下半年買氣再衝刺。

台北101周年慶明開跑，邱馨慧（左）、張敏紅、李彬、王心恬與趙孟姿分別展演MIKIMOTO、BVLGARI、Chopard、HUBLOT與PIAGET等5大品牌新品。（台北101提供）

台北101商場事業處營運長朱麗文表示，1至7月業績較去年雙位數成長，會員消費金額成長4成以上，在整體營收中會員貢獻占比超過6成。成長主因是本地客無法出國，資金「留台消費」，購物力道從去年下半年延續到今年4月，今年5至7月雖有疫情，統整下來還有雙位數成長，期望周年慶表現至少要與去年持平。

台北101周年慶明開跑，王心恬（左）戴HUBLOT Big Bang MP-11藍色藍寶石水晶腕表，408萬8000元；張敏紅（右）詮釋BVLGARI寶格麗高級珠寶，總價約3500萬元。（台北101提供）

7月中起「World Masterpiece大師之作（簡稱WM）」頂級珠寶腕腕表大賞，年輕客群和會員都增加，5場線上講座每場新顧客平均占比近5成，平均超過6成為20至30歲的YZ世代年輕族群。朱麗文觀察到「專賣、高端」是2大趨勢，也就是品牌專門店提供的專業服務、高端消費是成長動能。今年周年慶共47天較去年32天多2周，希望能讓顧客分流慢慢逛，也盼搭上10月發振興五倍券衝高業績。

施振榮領軍的科文双融集團，旗下的「双融域AMBI Space One」沉浸式體驗場域，全五面5G 8K投影。（台北101提供）

台北101董事長張學舜（左）双融域AMBI Space One幕後推手施振榮（右）今為台北101周年慶站台。（台北101提供）

此外，周年慶最大亮點是首次跨足數位科技展演模式，與宏碁董事長施振榮領軍的科文双融集團，旗下150坪全新展演空間「双融域Ambi Space One」合作，包含四面牆和地板全五面5G 8K投影技術，透過沉浸式體驗展演節目，猶如環遊世界飛到巴黎、東京、瑞士等地，與週年慶主題契合。

台北101購物中心4樓都會廣場往5樓的手扶梯，設有仿航廈閘口的大型裝置，符合環遊世界主題。（台北101提供）

台北101 Chopard蕭邦動物世界系列耳環，價格店洽。（台北101提供）

表展除匯集BVLGARI、Chopard、MIKIMOTO、HUBLOT與PIAGET等21家品牌擴大舉辦線下展出，且與FFH瑞士高級製表基金會合作24場多元互動workshop講座，會員可上精品導購網站Stage 101預約報名。

台北101 x adidas第18代聯名紀念熊，周年慶限定累計消費滿5萬元可兌換，限量2000隻。（台北101提供）

館內還匯集101款獨家精品，周慶期間聯名卡友在Stage 101購物滿萬送千，精品最高回饋15％、珠寶最高8％；為了振興疫情重挫的餐飲，首次針對餐飲品牌推出滿3000送300，較過往滿5000送500更降低門檻；全館累滿5萬元可兌換灰熊白上衣的「台北101 x adidas第18代聯名紀念熊」，限量2000隻；另有白熊藍上衣的「101門市限定版originals經典小熊玩偶」。