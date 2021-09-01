新冠肺炎疫情衝擊各行各業，國內仍有許多產業仍無法復工，台灣基進立委陳柏惟、民進黨立委莊瑞雄等人今指出，針對目前仍停業以及營業仍有限制的產業進行紓困，並要求經濟部與交通部對防疫指引加以檢討修正，實質對業者伸出援手。

陳柏惟表示，經濟部針對商業服務業的紓困補貼，分別針對「停業」或「仍營業但有營收損失」的產業提出補貼方案，遭延長停業之事業場所，卻僅能比照其他早已解封之行業領取一次性補助，恐失公平性。

陳柏惟指出，娃娃機業受疫情影響禁止營業2個月餘，雖然經濟部有提出營業防疫指引，但被限制僅能在上午8點至晚上10點間營業，然而多數消費者是在晚上7點後才會去夾娃娃，等於只被同意營業3小時，呼籲經濟部清消、開業規定應兼顧實務需求和彈性。

蔡易餘表示，各個行業的解封時間有先後的不同，不應該僅用同一套方案進行紓困，而是應該細緻化依照解封時間個別訂立紓困，呼籲行政院應該繼續滾動盤點所剩資源，推出紓困 5.0精準投放。

許智傑提及，去年安心旅遊補助高達94.3億元，估計已帶動逾 1842 萬人次出遊，直接及間接觀光效益達 674 億元，然而今年疫情較先前嚴重，振興方案卻僅編列 20 億元，補助大幅減少，為了振興國旅，呼籲政府重啟安心旅遊補助方案。

對此，經濟部商業司專門委員曾碧雲表示，經濟部目前已在研議紓困加碼內容，待行政院審議後將對外公布，對於娃娃機業者的反映意見，已邀集各地方政府研商，會因地制宜檢討修正，並送指揮中心核定後宣布。

交通部觀光局業務組副組長黃易成表示，觀光局配合五倍券也將推出國旅券，原本只能用於旅行社，考量業者及民眾需求，將開放到旅宿業、觀光旅遊業。