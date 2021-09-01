我駐德代表謝志偉昨日（8月31日）表示，民間買BNT是一場「接力賽」，政府從去年8月到今年1月和德國BNT採購疫苗就是400公尺前三棒，強調功勞只歸第四棒？前面三棒都是空氣？前民進黨立委郭正亮表示，BNT當時禮貌發MAIL感謝，這有什麼稀奇，居然還把它當1、2、3棒。他的朋友就傳一個LINE給他，酸謝志偉最大的本領，就是立刻讓台灣有了共識。

朱學恒8月31日在《朱學恒的阿宅萬事通事務所》直播節目中表示，謝志偉認為，怎麼所有功勞都是第4棒的，前面3棒都很努力，從今年1月努力到5月，結果第4棒原來要接著跑的隊友，活生生被架走，臨時補一個進來。謝志偉怎麼會講這種話。

郭正亮表示，衛福部在1月想辦法要和BNT聯繫，因為是政府代表，BNT禮貌上就請一個董事發出一個MAIL，表示謝謝你對我們的關心，這有什麼稀奇，你還把它當寶、甚至把它當1、2、3棒。郭正亮透露他的朋友傳一個LINE給他，酸謝志偉最大的本領，就是立刻讓台灣有了共識。

郭正亮還透露，最近衛福部長陳時中、行政院發言人羅秉成、行政院長蘇貞昌已經不去搶功，不碰這議題了。

謝志偉昨在臉書粉專表示，四百公尺接力賽跑到終點，只有第四棒有功？請問有哪種沒腦的人會説「所有功勞都是第四棒的。」？有！就真的有這種人！謝志偉指出，台灣政府從去年8月到今年1月和德國BNT採購疫苗就是四百公尺前三棒。但忽見第四棒隊友活生生地被架走，而另外臨時補了一個人進來，匆忙間，只好交棒給他接著跑。現在請問一下，功勞只歸第四棒？前面三棒都是空氣？