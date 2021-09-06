中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中6日表示，新北幼兒園有8名幼童1家長確診，可能還有更多人確診，為未來疫情投下變數，由於該幼兒園晚上還有補習班，接觸者恐再擴大。對此，前民進黨立委郭正亮直言，這件事有幾個地方很麻煩，第一，若真的染上的是Delta，那指揮中心對「密切接觸」的定義，是不是要修一下？第二，若感染案例繼續擴大，要不要再度提升為三級警戒？第三，BNT疫苗可能要11月才通過在美國開放給5-11歲幼童接種的EUA(緊急使用授權)，等於現在還沒有疫苗能給小朋友來接種。

新北副市長劉和然今舉行防疫記者會時表示，今中午12時許幼兒園篩檢結果才出爐，這9名確診者都在板橋區，目前都送到醫院治療，並匡列相關接觸者123名。（新北市府提供）

新北副市長劉和然今舉行防疫記者會時表示，這9名確診者都在板橋區，目前都送到醫院治療，並匡列相關接觸者123名、104人居家隔離，包含隨班附讀5名學生與鄰近共同經營的安親班18名學生。感染源正在疫調，初步調查跟桃園機師是沒有關聯的。

郭正亮6日上中天政論節目「正常發揮」對此表示，這件事有幾個地方很麻煩，第一，因為BNT疫苗若要開放給5-11歲幼童接種，估計至少要到11月才會通過美國EUA，而0-4歲目前是沒有疫苗的。

第二，郭正亮表示，莫德納疫苗第一劑的保護力是4-6週的時間，而幼兒園老師打第一針後已超過45天還沒打第二針，保護力可能會逐漸下降，而現在最麻煩的是，這些小小朋友尚未形成自律能力，對疫情也沒什麼概念，衛生意識也還在建立中，彼此也是每天追趕跑跳碰，很容易有肢體接觸。幼兒都是父母的心肝寶貝，所以一定有很多親密接觸，尤其是親親抱抱，這肯定會增加傳染風險和機率。若真的染上的是Delta，那指揮中心對「密切接觸」的定義，是不是要修一下？

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第三，郭正亮也說，現在數量還沒爆開，幼兒園、小學只要停課，依《兒童福利法》就必須要有父母其中一方居家照顧，爸媽就必須請假在家，那如果像陳時中所言，已經爆發好幾波感染，那幼兒園和小學還要不要上課，這樣是不是又要停課，改成遠端視訊？要不要再升級為3級警戒，問題又繞回來了。