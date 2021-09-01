根據《美麗島電子報》8月國政民調，總統蔡英文信任度增加6.5％，行政院長蘇貞昌滿意度提升3.6％；民進黨的好感度正向評價則上升6.5％。針對疫苗短缺等引發民怨，民進黨支持度高升？媒體人單厚之表示，當民進黨執政不得民心時，反而容易激起綠營支持者的危機感，導致綠營支持者更加凝聚，因此對民進黨的滿意度、支持度就會越高。

單厚之1日在《美麗島電子報》撰文表示，過去一個月，沒有太多民進黨的利多消息。政院力推五倍券，在正國會、英系立委反對下，不得不改弦易轍，宣布取消民眾自付1000元購券的規畫。另外，國內疫苗嚴重不足，引發嚴重民怨，指揮中心不得不同意印有「復必泰」字樣的BNT疫苗來台，然後宣稱是政府努力從外國手中搶到這批疫苗，彷彿打了一場大勝仗。

單厚之接著表示，在這樣一個民怨高漲的氛圍下，8月國政民調的結果卻顯示，蔡總統的信任度增加6.5％、不信任減少6.4％，蘇貞昌的滿意度則提升3.6％、不滿意減少3.3％。蔡英文、蘇貞昌、民進黨的滿意度、好感度居然還大幅提升。

單厚之指出，隱然可以看到一個趨勢，就是當民進黨執政失利、不得民心時，反而容易激起綠營支持者的危機感，導致綠營支持者更加凝聚，對民進黨的滿意度、支持度就越高。