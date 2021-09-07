外傳台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲有意2022親征高雄。引發外界探討高雄民眾黨有多少實力？民眾黨立委張其祿對此話題坦承，目前民眾黨在高雄爭取單一席次是極度困難，若柯文哲當母雞來拉抬民眾黨議員選情，則需要審慎評估。

據《中評社》報導，負責經營民眾黨高雄、屏東地區拓展的立委張其祿坦言，柯文哲目前不可能去選高雄市長，因為有入籍的相關規定，若入籍高雄就失去台北市長的身份。而且柯文哲已經澄清參選高雄市長傳聞。

另外，針對民眾黨在高雄市實力如何？張其祿分析，2020年高雄市長補選結果，民眾黨候選人吳益政得票率雖僅4.06%，但不等於民眾黨在高雄市的支持度。因為，民眾黨在2020不分區立委於高雄獲得14.8萬票、得票率有8.51%。而市長補選因為是單一席次，容易造成棄保效應、選票集中、邊緣化非第一名的政黨候選人。

張其祿亦分析民眾黨市議員選情，指在高雄市各選區市議員至少會有1席到2席是第三勢力的人馬，前鎮小港、左楠、鳳山、三民等地區，這也會是民眾黨重點部署的地方，也一定會推出一位候選人，選票會相當集中。

傳聞2022親征高雄市長選舉，柯文哲6日澄清指出，民進黨長期以來進行認知作戰，他們就是要貼柯文哲「無心市政」的標籤。柯強調，我們都要做好自己的事，當然政治上有攻防，但是玩過頭不對。