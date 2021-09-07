臉書網友留言。（圖／翻攝自臉書）

新北市昨日（6）新增9例確診，是5日確診的板橋某幼兒園老師傳染給8名學童及1名家長，幼兒園群聚感染風暴擴大。新北市市長侯友宜宣布，板橋幼兒園感染視同Delta病毒，新北市全面備戰，提升為「強化二級警戒」。消息一出，網友痛批一切都是疫苗不夠惹禍，蔡政府的疫苗政策失當導致悲劇不斷重演，「真是天理何在？」

新北市長侯友宜昨日晚間表示，雖然基因定序還在進行，但到目前為止，總共有1名老師、8名學生和1名家長確診，我們高度懷疑是Delta病毒，必須戒慎恐懼，不能輕忽。

侯友宜指出，晚間新北市政府緊急舉行高層應變會議，除了提高至強化二級警戒，也宣布即刻起：一、板橋區某附幼停課14天，某國小全校預防性停課3天。二、其他三校共五班、一個托育中心預防性停課。三、醫院及長照、安養機構禁止探視、醫院陪病僅限一人。四、集會人數立即縮減為室內50人，室外100人。

消息一出引發熱議，網友紛紛湧入臉書新聞相關連結留言：「說穿了！都是疫苗不惹的禍，居然沒有一個人為這個負責，政府居然民調還會上升，真是天理何在？」「3+11不出來負責嗎」、「北部要一起陪中央坐牢囉」、「才降級沒多久，馬上又破功了 ，同樣的事還會有第三，第四次，便宜機場行事，最終苦了全台灣一起遭殃」、「小朋友都沒打疫苗，政府到底在幹嘛？」