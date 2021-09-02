根據「美麗島電子報」8月國政民調，民進黨好感度為47.8%(上升6.5%)、負向評價44.9%(下降5.2%)，國民黨好感度29.2%(上升2.1%)、負向評價59.3%(下降1.3%)。國民黨的負評近6成，究竟是什麼原因呢？熟稔競選行銷的文化廣告系教授鈕則勳認為，國民黨努力監督民進黨施政、緊盯疫苗政策不遺餘力，負評卻近6成，受限傳統老派思維或是老人政黨刻板印象，應是國民黨不被喜歡的主要原因。

鈕則勳1日在《NOWnews》「名家論壇」指出，8月國政民調，國民黨的負評近6成，驚驚驚！國民黨雖然好感度也有上升，但仍輸民進黨約17%；而國民黨負評雖下降，但下降比例不僅比民進黨低，仍然接近6成，這對國民黨確實是明顯的警訊。

鈕則勳表示，國民黨努力在監督民進黨施政、緊盯疫苗政策不遺餘力，但為何該民調數據仍不理想？國民黨並不在於監督力道是否夠強，或是在特定議題上有無操作失當，或有沒有明星級政治人物，而是受限在傳統老派思維或是老人政黨刻板印象，應是國民黨不被喜歡的主要原因。

鈕則勳指出，從該民調來看，民進黨比國民黨上升及下降的幅度都要顯著。民進黨有利的直接原因為現今疫情已趨緩，疫苗的到位率漸漸拉升，對執政的民進黨與指揮中心指揮官陳時中當然會有顯著的正面影響，就算國民黨仍不斷強攻疫苗政策，但只要疫情能控制、有疫苗可打，民眾當然可能原諒民進黨之前的疫苗政策失當。加上今年東奧奪牌成績特別好，台灣認同感也順勢拉高，當然都為民進黨好感度增加，以及負向評價下降創造了機會。