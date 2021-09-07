近日在大陸四川省南充市的石頭山上，找到一座非常隱蔽的人造石屋，經過考證後發現，這是一處古代軍事防禦建築的遺址，也是四川東北部至今以來最大的廳堂式軍事遺址，根據石屋內石碑上的記載，這裡應該是清朝年間有錢人為了躲避戰亂和洪災所改建而成的地方。

綜合陸媒報導，近日在南部縣楠木鎮白鶴村的一處石頭山上，發現一座4層石屋，它位於陡峭的山壁上，離地約10公尺，而石屋修建的位置不僅高還很隱蔽，從山下往上仔細觀察連石屋的洞口都看不到，只能看見一片樹木和岩石；若是想要進入石屋，則需要沿著一段棧道才可以攀爬上去，棧道沿著山坡而上，道路十分狹窄，明顯是人為開鑿而成，而這也是通往石屋的唯一途徑。

報導指出，這座石屋其實是石頭山上方挖空改造而成的「堡壘」，裡面總共有4層，總面積約400平方公尺，裡面還設有客廳、臥室、廚房、廁所、倉庫等不同的房間，每一層、每一間的採光和視野都很好，可以讓位在石屋的人輕鬆觀察山下的一舉一動，同時外界的人也難以發現這裡的存在。

南部縣文物保護所所長陳剛介紹，這裡是一處古代的軍事防禦建築，主要成形於宋朝晚期和明末清初兩個時期，根據石屋內石碑上的記載，清朝咸豐年間當地戰亂不斷、洪災氾濫，附近姓蒲的2戶有錢人家便向族人募資，將這裡改建成4層民用石屋，每當遇到戰亂或洪災，就會帶著族人一起到這裡避難。