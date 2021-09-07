即使通貨膨脹壓力居高不下，在聯準會尚未宣布縮減購債、升息的狀況下，美股多頭行情並未反轉，不過，有向來看多市場行情的專家變臉，直指美股最終仍敵不過經濟風險攀高的衝擊，將在10月出現10%左右的回檔，這也會是今年以來較為劇烈的修正。

CNBC報導，研究機構Fundstrat Global Advisors聯合創辦人Tom Lee向來看多美股，不過他近日受訪時卻表示，「標普500指數本月有望上漲百點，但這種強勁走勢是有終點的，9月可能會有一波上揚，但10月就會出現回檔，尤其今年完全沒有出現過10%的修正。」

Tom Lee補充說道，「會出現這麼劇烈的修正，主要是因為財政與貨幣風險不斷增加，加上新冠肺炎疫情與流感季的不確定性增加。」

此外，Tom Lee也認為，市場距離縮減購債寬鬆貨幣政策的時間點越來越近了，「如果市場對債務上限感到擔憂，債券市場可能會恐慌，從過去的經驗來看，股市往往會受到波及。」

不過他也點出，若疫情的不確定性與經濟影響並未緩解，聯準會可能推遲縮減寬鬆貨幣政策的時間點，這可能刺激股市繼續上漲，Tom Lee說：「我認為標普500指數可能在9月超過4650點，比原先的年底目標多50點。」上周五標普500指數收在4535.43點。