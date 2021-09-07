大陸湖南一名男子在1個月前，網購了一盆富貴竹，豈料近日家中竟出現小蛇，他才發現竟是從富貴竹裡冒出來的，而且數量多達10幾條，有些小蛇還掛在竹子上，讓一家人看了都非常害怕，最終在管理員的幫忙下，他們將蛇抓至後山放生。

根據《梨視頻》報導，居住在湖南長沙的王姓屋主表示，1個月前他網購了一盆富貴竹，之後便放在家裡作為觀賞用植物，豈料近日他的母親澆水時，發現盆栽上爬了10幾條小蛇，有些還掛在竹子上，蛇的長度約7至10公分，驚悚畫面把她嚇了一跳。

王姓屋主提到，「我媽叫我們的時候，聲音可能有點嚇到那些小蛇了，就跑得家裡到處都是的，當時看著好嚇人，全身都是雞皮疙瘩，我的小孩都嚇哭了」，由於有些小蛇被嚇到後，掉落到地上亂竄，於是他們便用筷子將蛇一一夾起，之後趕緊通知大樓管理員幫忙。

最終將小蛇連同富貴竹盆栽，帶至社區的後山放生，而王姓屋主處理盆栽時，發現富貴竹的根部還有10幾條蛇，此外，上面還有好幾顆還未孵化的蛇蛋，讓他看了非常驚訝，表示「我猜有可能跟天氣和植物種類有關，平時基本上遇不到，可能這類植物容易吸引蛇過來產卵，以後買竹子這類植物的時候，還是要小心點」。

不少網友看了不禁寒毛直豎，表示「太嚇人了，看到起雞皮疙瘩」、「買素送葷」、「無法接受，我會被嚇到不敢住了」，還有人推測，此種蛇應該是無毒「花浪蛇」（又名草腹鏈蛇）的幼蛇。