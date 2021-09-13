殲-10C與光輝戰機

萬一中印未來爆發衝突，雙方的自製戰機殲-10和「光輝」輕型戰機（Tejas LCA）勢必會交鋒。

雖然兩款戰機各有相當的實力，但由於殲-10持續研發升級，「光輝」陷入延遲和批評的泥沼，已略為落後。殲-10是在1998首飛，而「光輝」是在2001年，它們都象徵著兩國技術工業煞費苦心研發的成果。

然而，盛傳中方拿以色列未量產的「雄獅」（Lavi）戰機為本，打造了殲-10，並不斷重新設計、改裝。相對的，「光輝」戰機只在在1980年代末時，接受了法國達梭（Dassault）的協助，其餘研發都靠印度國營的印度斯坦航空有限公司（HAL）自己來，面臨嚴重的技術挑戰。

兩款飛機都是單引擎，三角翼戰機，只是殲-10體型較大、較長，有腹側進氣口和前掠式鴨翼。相對的，較小看來較靈活的「光輝」Mark-1A則有機身側面進氣口的高翼配置。

殲-10自2005年量產以來，約有468架服役，其中有殲-10A，殲-10B和最先進的殲-10C。反之，「光輝」Mark-1A直到今年1月才獲得印度空軍訂單，而要從2023年起，83架戰機才會陸續交付。